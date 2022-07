Sinistra Italiana, in vista delle elezioni politiche del 25 settembre, manda un messaggio al Pd senza chiudere la porta al Movimento 5 stelle e lanciando frecciate a Renzi e Calenda. Nicola Fratoianni alla festa del suo partito a Brugherio, in provincia di Monza, si rivolge direttamente a Enrico Letta con una frase netta: “Se qualcuno pensa di fare campagna elettorale in nome dell’agenda Draghi ha sbagliato”.

“Questa non è la strada”, insiste Fratoianni, sottolineando che la cosiddetta agenda Draghi “non esiste” e “non può essere la soluzione ai problemi dei prossimi 5-10 anni”, proprio perché nata “dalla sintesi tra proposte di forze politiche divergenti” e per questo va accantonata e dimenticata. A Letta comunque ricorda che Sinistra Italiana c’è ed è pronta a “lavorare per costruire uno spazio per sconfiggere questa destra“, interloquendo “con tutti sulla base di un programma politico“.

“Siamo pronti a dialogare anche con i 5 stelle“, ribadisce Nicola Fratoianni affermando di essere soddisfatto del percorso intrapreso da Si con i Verdi. Remore, invece, sull’eventuale alleanza con Renzi e Calenda: “Nessun veto, però sui programmi…” commenta. “Contrastare l’assalto della destra peggiore che vediamo in queste ore unita e pronta”, è il suo punto di partenza. Una “destra pericolosa, non per motivi ideologici, ma per le proposte che ha sul futuro del Paese”, conclude il leader di Sinistra Italiana.