Un gratta e vinci può cambiarti la vita? Se vinci sì. Lo sa bene un uomo sui 40-50 anni che una settimana fa, dopo aver finito il turno di notte, ha acquistato un “Miliardario Maxi” e ha vinto due milioni di euro. È accaduto al bar “Pit Stop”, all’interno di una stazione di servizio in provincia di Reggio Emilia, a Poviglio. Il proprietario del locale, Luca Incerti, ha individuato il nuovo milionario: “Il vincitore è un cliente abituale che lavora in questa zona, il quale ha grattato il suo biglietto e ha subito sospettato di aver vinto qualcosa – ha spiegato– Mentre leggeva i dati appariva stupito, incredulo. Diceva: ‘Quello che leggo è vero? Quello che leggo è vero?’. Abbiamo pensato che fosse una vincita minore, di duemila euro. Poi, controllando bene, si è evidenziata la somma vera: due milioni di euro. E ha cominciato ad abbracciare le persone presenti in quel momento nel bar”. Nella giornata di ieri, sul sito web di “Gratta e Vinci” è stata ufficializzata la vincita e lo scetticismo che aleggiava tra gli abitanti della zona si è dissolto nello stupore generale. Il fortunato uomo ha già depositato il tagliando agli uffici delle lotterie nazionali, a Roma e, entro un mese, dovrebbe vedere il proprio conto corrente gonfiarsi a dismisura.

Negli ultimi giorni, simili vincite sono state registrate anche in provincia di Bari con un biglietto del “Nuovo 50X” e a Valmontone, in provincia di Roma, con un tagliando del “Bonus Tutto per Tutto”.