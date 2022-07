Il pranzo in pieno centro, la visita a un negozio di sigari, poi la cena in zona Solari. Sono le tracce di Michael Jordan a Milano: il campione Nba ha passato parte della sua vacanza nel capoluogo lombardo. Scortato da diverse guardie del corpo, ha cercato di tenere lontani paparazzi e curiosi, per godersi la città in tranquillità. Le prove del suo passaggio arrivano dai social network, grazie ai pochi fortunati a cui ha concesso una foto.

Tra questi c’è sicuramente il proprietario di The Casa del Habano, negozio in via Anfossi dove Jordan è entrato per comprare qualche sigaro. Il commerciante/tifoso ha poi inviato la sua foto alla pagina La Giornata Tipo, raccontando la sua emozione: “Mi tremano le gambe… Oggi ho servito Michael Jordan”. L’ex cestista ha pranzato in una laterale di via Monte Napoleone, a Il Salumaio di Montenapoleone. Anche in questo caso, ha concesso una foto a chi lo ha servito nel locale.

La cena, racconta La Gazzetta dello Sport, al ristorante Langosteria, in via Savona. E’ arrivato con il van scuro dell’albergo extra lusso dove ha alloggiato e le guardie del corpo hanno impedito qualsiasi avvicinamento usando anche con torce abbaglianti. Secondo il settimanale Chi, dopo la serata milanese Jordan è già ripartito in direzione Los Angeles.