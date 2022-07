Nei giorni scorsi Chiara Ferragni aveva espresso tutta la propria preoccupazione circa la questione sicurezza nella città di Milano. Sui social si era detta angosciata per i casi sempre più frequenti che stanno interessando la città nella quale vive e aveva lanciato un appello al sindaco Beppe Sala. Ora a replicare all’imprenditrice digitale, dopo lo stesso Sala, è Marracash.

Il rapper, fresco di vittoria della Targa Tenco per l’album Noi, loro, gli altri intervistato dal Corriere della Sera ha espresso la propria opinione sul tema della sicurezza a Milano: “Abbiamo uno stile di vita insostenibile, un sistema economico da mettere in discussione. Chiara Ferragni chiede più sicurezza al sindaco di Milano. E fa bene. Ma è insostenibile che possano esistere Chiara Ferragni e gente poverissima. Dobbiamo lavorare per risolvere queste differenze […]”.

Chiara aveva già replicato a Sala in questi termini: “Il mio sfogo è stato quello di una cittadina privilegiata che vuole dare voce a un sentiment ormai diffuso a Milano e figlio di diverse esperienze personali. Mi dispiace se le mie parole hanno causato strumentalizzazioni politiche e divisionismi che non mi appartengono. Credo in una collaborazione costruttiva e concreta, perché anche se si hanno opinioni diverse, poi ci accorgiamo di avere a cuore sempre il bene comune”. E chissà che ora non decida di rispondere anche a Marracash.