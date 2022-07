“Mentre inizio il terzo trimestre di gravidanza, sento che il mio corpo inizia a rallentare. Io amo allenarmi con il pancione e mi sento grata del fatto che in tutte le mie passate gravidanze sono riuscita a mantenermi attiva. Ma ogni gravidanza è diversa. Sappiamo che ogni gravidanza è diversa e che bisogna lasciare che la natura faccia il suo corso e sapersi ascoltare”. A parlare così è Hilaria Thomas, moglie di Alec Baldwin in attesa del settimo figlio. L’attore e la moglie, che è una seguitissima podcaster ma anche un’imprenditrice e un’insegnate di yoga, hanno deciso di avere un altro bambino dopo il grave incidente sul set del film Rust, dove Alec ha involontariemento ucciso con una pistola la diretttrice della fotografia Halyna Hutchins. Hilaria Baldwin ha avuto 6 figli dai 28 ai 38 anni ed è ora in attesa del settimo. Su Instagram, postando alcune immagini di quando si allenava con tanto di tacchi durante le precenti gravidanze, ha commentato: “Sento il mio corpo rallentare… Sento in pieno l’eta, il logorio e le lacrime di tutte queste gravidanze”.

