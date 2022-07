Il Como sogna la promozione in Serie A e sta per ingaggiare una stella: Cesc Fabregas. Incredibile ma vero: il centrocampista spagnolo a sorpresa ha accettato la corte dei fratelli Robert e Michael Hartono. Il campione del mondo 2010 era atteso al Las Palmas che lo voleva per tentare l’assalto alla Liga, ma ha preferito la citta lombarda. La conferma è arrivata giovedì sera: per l’ex giocatore del Barcellona è pronto un biennale.

In carriera Fabregas ha vinto quasi tutto: due Europei nel 2008 e nel 2012, un Mondiale nel 2010, un Mondiale per club con il Barcellona nel 2011, una Liga sempre con il Barcellona e due Premier League con il Chelsea. Li manca solo il trofeo più ambito, ovvero la Champions League. Sicuramente non potrà colmare il vuoto con il Como, però è pronto a dare il suo contributo per portare nel massimo campionato l’ambiziosa società lombarda che con l’arrivo della proprietà indonesiana punta in alto. Prima degli azzurri il fantasista spagnolo ha giocato per quattro squadre: Arsenal, Barcellona, Chelsea e Monaco per un totale di oltre 800 partite da professionista.