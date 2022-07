Jannik Sinner supera Matteo Berrettini e diventa il numero uno azzurro del tennis. Merito dei quarti di finale raggiunti a Wimbledon? No, la causa è l’ormai noto decisione dell’Atp di non assegnare punti per il torneo sull’erba londinese dopo la scelta dell’All England Club di escludere i tennisti russi e bielorussi. Berrettini ha così perso i punti guadagnati con la finale 2021 ed è scivolato al 15esimo posto. Sinner invece è risalito ed è rientrato in top ten, esattamente al numero 10. Daniil Medvedev è sempre primo, poi Alexander Zverev al numero 2, Rafael Nadal (3), Stefanos Tsitsipas (4), Casper Ruud (5) e Carlos Alcaraz (6). Novak Djokovic si ritrova invece al numero 7.

L’altra notizia è che scorrendo la classifica Atp non si trova più il nome di Roger Federer: il campione svizzero ha perso anche i suoi ultimi punti, guadagnati proprio un anno fa con i quarti di finale a Wimbledon. Era dal 1997 che il suo nome compariva nella classifica mondiale, per 310 settimane è stato il numero uno. Gli infortuni al ginocchio e le conseguenti operazioni lo stanno tenendo lontano dai campi da tennis, ma Federer ha espresso il desiderio di giocare “ancora una volta” a Wimbledon. Il suo rientro è previsto a settembre per la Laver Cup.