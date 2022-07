Sono 37.756 i nuovi casi di positività a Sars Cov 2 e 137 i decessi segnalati per Covid dal ministero della Salute. Il tasso di positività è al 20%. Sono 188.153 i tamponi processati, tra molecolari e antigenici, che portano il tasso positività in calo rispetto a ieri quando era al 26,3%.

In aumento i ricoverati con sintomi (+410 da ieri per un totale di 9.454), e le persone in terapia intensiva (+10 da ieri per un totale di 360). Gli italiani positivi al coronavirus sono attualmente 1.304.018, rispetto a ieri 3.946 in più. In totale sono 19.523.262 i contagiati dall’inizio della pandemia, mentre i morti salgono a 169.233. I dimessi e i guariti sono 18.050.011, con un incremento di 79.688.

già nella giornata di oggi noi adegueremo le nostre linee guida, le nostre circolari e le nostre indicazioni dopo a questa determinazione. Apriremo immediatamente sui nostri territori la somministrazione della quarta dose anche alle persone sopra i 60 anni – ha detto il ministro – Guai a pensare che la battaglia contro il Covid sia vinta, la battaglia è ancora in corso e dobbiamo tenere alto il livello di prudenza". La Commissione tecnico-scientifica (Cts) dell'Agenzia italiana del farmaco (Aifa) ha dato il via libera della seconda dose booster di vaccino anti-Covid per gli over 60 e per i fragili anche se di età inferiore. Oggi il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha annunciato l'avvio della quarta dose (secondo booster) del vaccino anti Covid per gli over 60 . "Proprio oggi Ecdc e Ema hanno aperto alla somministrazione del secondo richiamo della quarta dose anche alle persone sopra i 60 anni.