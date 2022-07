“Apriremo immediatamente sui nostri territori la somministrazione della quarta dose anche alle persone sopra i 60 anni”, è l’annuncio del ministro della Salute, Roberto Speranza, a poche ore dal via libera alla seconda dose booster per gli over 60 del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc) e dell’Agenzia europea del farmaco (Ema). “Guai a pensare che la battaglia contro il Covid sia vinta, è ancora in corso e dobbiamo tenere un livello di attenzione e di prudenza”, ha avvertito il ministro intervenendo al congresso della Uil Pensionati. Per questa ragione nel pomeriggio si è tenuta una riunione straordinaria della Commissione tecnico scientifica e dell’Agenzia italiana del farmaco che ha dato il via libero definitivo in Italia alla seconda dose booster di vaccino anti-Covid per gli over 60 e per i fragili anche se di età inferiore.

Erano stata la commissaria Ue alla Salute, Stella Kyriakides a richiedere agli agli Stati membri “di lanciare immediatamente un secondo richiamo per tutti coloro che hanno più di 60 anni e tutte le persone vulnerabili“, esortando “tutti coloro che hanno diritto a farsi avanti e vaccinarsi. È così che proteggiamo noi stessi, i nostri cari e le nostre popolazioni vulnerabili”. “In Europa è attualmente in corso una nuova ondata” di Covid, “con tassi crescenti di ricoveri in ospedale e in terapia intensiva”. Pertanto “ora è fondamentale che le autorità sanitarie pubbliche considerino le persone tra i 60 e i 79 anni, nonché i vulnerabili di età, per un secondo booster” di vaccino. Così Ecdc e Ema, nella dichiarazione congiunta attraverso la quale raccomandano di procedere ora a una quarta dose vaccinale allargata. Il secondo booster di vaccino anti-Covid può essere somministrato a over 60 e fragili indipendentemente dall’età “almeno 4 mesi dopo” l’ultima dose, “con particolare attenzione alle persone che hanno ricevuto il richiamo precedente più di 6 mesi fa”, precisano Ecdc ed Ema, confermando che “i vaccini attualmente autorizzati continuano a essere altamente efficaci nel ridurre i ricoveri ospedalieri per Covid-19, le forme gravi di patologia e i decessi”, anche mentre circolano nuove “varianti emergenti di Sars-CoV-2”.

Per quanto riguarda la quarta dose per tutte le altre fasce d’età e categorie Ecdc e Ema sottolineano che “al momento, non ci sono prove chiare a sostegno della somministrazione di una seconda dose di richiamo a persone di età inferiore ai 60 anni che non sono a maggior rischio di malattie gravi. Né ci sono prove chiare a sostegno della somministrazione di un secondo richiamo precoce agli operatori sanitari o a coloro che lavorano in case di cura a lungo termine a meno che non siano ad alto rischio”.

Fino a oggi la quarta dose era riservata agli over 80, ai cittadini tra i 60 e i 79 anni ad elevata fragilità e ai cittadini trapiantati e immunocompromessi. Attualmente, però, i dati mostrano un fallimento della campagna vaccinale per la quarta dose. Secondo il report vaccini del Governo, infatti, solo 971.121 persone, cioè il 21,96% della popolazione oggetto di seconda dose booster, ha ricevuto la dose da almeno 4 mesi. A queste vanno aggiunte altre 365.301 persone guarite dopo la prima dose booster da al massimo 6 mesi, così il dato finale conta 1.336.422 cittadini con copertura, cioè il 30,22 % della platea che poteva ottenere la seconda dose booster.