Gravi disagi per la densa nube di fumo scaturita dall’incendio in un’area di sfasciacarrozze in prossimità del parco archeologico di Centocelle, a est della Capitale. Chiuso un tratto di strada su via Palmiro Togliatti, tra l’intersezione con via Papiria e via Casilina. Le fiamme si sono spinte fino a toccare anche alcune palazzine. In via Carlo Fadda i carabinieri hanno fatto evacuare i condomini del civico 131 e 133 dove il fuoco, dopo aver attraversato la via Palmiro Togliatti, ha interessato una tenda esterna di un balcone.