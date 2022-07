Un altro vasto incendio – il terzo nell’arco di pochi giorni – è divampato questo pomeriggio a Roma, nella zona di via Casilina e del parco di Centocelle. La densa nube di fumo è visibile in tutto il quadrante est della Capitale, come nelle zone di Cinecittà e del quartiere Appio, ma anche dal centro, compresa la zona del Circo Massimo dov’è in programma in serata il concerto dei Maneskin. Molti cittadini segnalano sui social di avere sentito delle “esplosioni“. In base a quanto riferiscono i vigili del fuoco il rogo è partito intorno alle 16.50 all’altezza di via Casilina. Nessuna persona è rimasta coinvolta, sul posto stanno operando mezzi e autobotti. Gravi disagi legati alla nube di fumo scaturita dall’incendio. Chiuso il tratto di strada di viale Togliatti tra l’intersezione con via Papiria e via Casilina.

1 /17 ++ Incendio a Roma: cittadini, uditi boati e esplosioni ++

Le fiamme stanno interessando vari depositi di sfasciacarrozze nella zona di viale Palmiro Togliatti, la strada che collega la Casilina con la Prenestina. Sul posto oltre ai vigili del fuoco, anche carabinieri, polizia e agenti della Polizia Locale. Il presidente del VII Municipio Francesco Laddaga consiglia ai residenti delle zone Cinecittà Est, Torre Spaccata, Cinecittà e Quadraro di “restare in casa e chiudere le finestre” e per chi è in strada “di indossare la mascherina”. “E’ una situazione drammatica – aggiunge il presidente del V municipio di Roma, Mauro Caliste – Il fuoco non è stato ancora circoscritto e grazie al vento sta raggiungendo anche la zona di via Papiria. Invitiamo i cittadini a tenere le finestre chiuse ed ad utilizzare le mascherine anche in strada nella zona interessata dalla densa nube di fumo”.