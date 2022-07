Sono 98.044 i nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore, frutto di 389.576 tamponi processati nelle ultime 24 ore. Il tasso di positività si attesta al 25,1%, in calo rispetto al 27% di venerdì. Secondo i dati del ministero della Salute, i morti sono invece 93, in calo rispetto alle 105 di ieri. Sono 344 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 17 in meno in un giorno. Gli ingressi nelle ultime 24 ore sono stati 41. I ricoverati nei reparti ordinari sono 8.864, ovvero 232 in più.

In totale il numero dei casi accertati da lunedì ad oggi supera il mezzo milione: 582.316 per l’esattezza, contro i 456.775 positivi registrati in sei giorni la scorsa settimana. Da lunedì ad oggi, inoltre, i ricoverati sono aumentati di 1.652 unità. Trend preoccupanti anche per i posti letto occupati in terapia intensiva: erano 291 domenica scorsa, ora sono 53 in più, nonostante la leggera diminuzione registrata oggi.

Gli italiani positivi al coronavirus sono attualmente 1.262.865, in continua crescita negli ultimi giorni (+15.643). Lo evidenziano i dati del ministero della Salute. In totale sono 19.357.938 i contagiati dall’inizio della pandemia, mentre i morti salgono a 169.062. I dimessi e i guariti sono 17.926.011, con un incremento di 83.165.