La Roma sogna l’arrivo di Paolo Dybala. Il club giallorosso da alcuni giorni è sulle tracce dell’attaccante argentino svincolato dalla Juventus. Il giocatore piace a José Mourinho che vede in lui il sostituto ideale in caso di cessione di Nicolò Zaniolo che con il passare delle ore si avvicina proprio ai bianconeri. Per il tecnico l’eventuale partenza di un grande talento qual è Zaniolo andrebbe compensata con l’arrivo di un giocatore con qualità paragonabili che è proprio la Joya. Quest’ultimo a oggi non conosce ancora il suo futuro: ha avuto contatti con il Manchester United e, al tempo stesso, non ha la certezza di andare all’Inter.

L’arrivo di Dybala a Roma, però, presenta alcune difficoltà. Innanzitutto perché essendo svincolato, in qualsiasi momento può trovare una squadra a lui gradita e che possa soddisfare le sue richieste economiche e le ambizioni tecniche. I giallorossi, al contempo, non posso ingaggiare un attaccante di questo livello che si arriverebbe a parametro zero, ma provocherebbe un’impennata dei costi di gestione, almeno che li fosse fatto spazio a Trigoria da altri. Ecco che qui entra in gioco Zaniolo che, deluso dal trattamento del club, ha già manifestato la volontà di lasciare l’ambiente, come accaduto mercoledì scorso uscendo dal centro sportivo dopo l’allenamento. A oggi, però, la Roma non ha ancora ricevuto offerte.

Nel caso in cui ci volesse ancora molto tempo potrebbe essere troppo tardi. Il 23enne attaccante è una potenziale plusvalenza, ma anche un patrimonio da preservare e non da svendere. Se deve lasciare Roma, deve farlo a certe condizioni, ovvero 50 milioni, di cui il 15 per cento da girare all’Inter sulla rivendita e il restante investirlo sull’erede. Le prospettive per cui questo scambio tra Roma e Juve si concretizzino sono ancora lontane. Il tempo però non manca: il mercato è ancora lungo e la ripresa del campionato dista ancora molte settimane.