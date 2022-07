Sfuriata incontenibile del deputato di Fratelli d’Italia, Andrea Delmastro Delle Vedove, all’indirizzo del collega del Pd Emanuele Fiano, nel corso della trasmissione “L’aria che tira” (La7). La miccia è una domanda del conduttore Francesco Magnani sui migranti economici: il parlamentare meloniano accusa di incoerenza Fiano, perché “viene in televisione a dire che bisogna accogliere tutti”, pur facendo parte del governo Draghi che “va dal dittatoe Erdogan promettendo soldi per sigillare le frontiere”.

Fiano insorge e incalza Delmastro: “Io ho detto che bisogna accogliere tutti?”.

Il deputato di FdI farfuglia qualcosa, poi sbotta: “Sì, sì, parlavi addirittura di Ius Soli“.

Fiano replica: “Quando? Quando l’avrei detto?”.

“Prima un secondo fa”, ribatte piccato Delmastro.

Il deputato del Pd ribadisce ridendo: “No, non l’ho mai detto in vita mia”.

“Va bene, bon – si infuria Delmastro – Sono contento che anche Fiano come me vuole sigillare i confini. Finalmente potrai sottoscrivere le proposte di FdI. Sono assolutamente contento. Francesco Magnani ha fatto uno scoop: oggi Fiano ha detto che è d’accordo con FdI nel sigillare i confini. Abbiamo vinto le resistenze culturali di Fiano”.

“Veramente io sono capace di elaborare un pensiero – controbatte Fiano – Dai, fai il serio“.

E con questa replica del deputato dem l’ira di Delmastro è inarginabile: accusa il governo Draghi di non saper organizzare l’accoglienza dei profughi ucraini, al contrario di quanto avviene per i migranti economici, da lui definiti “nerboruti trentenni”. E nella sfuriata menziona il consigliere nazionale di Pax Christi, Don Renato Sacco, che poco prima aveva criticato duramente il meloniano per le sue posizioni sullo Ius Scholae e per la sua locuzione “ideologismo migrazionista”.