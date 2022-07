“Il governo dovrebbe occuparsi dell’inflazione, del calo del potere di acquisto, delle pensioni, mentre sinistra e M5S la prossima settimana vogliono portare in discussione la liberalizzazione della droga e la cittadinanza facile per gli immigrati. La Lega farà tutto quello che è nelle sue forze per bloccare questi provvedimenti, facendo la Lega. Se sinistra e M5S vogliono fare questo atto di arroganza e sfidarci noi non possiamo fare finta di niente”. Così Riccardo Molinari al termine di una riunione della Lega alla Camera. Alle affermazioni di Molinari hanno fatto seguito quelle del ministro dello Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti: “Cannabis e ius scholae? Sono iniziative di partito, non c’entra il governo, e siamo fermamente contrari. La Lega si metterà di traverso con tutti i mezzi possibili”.

In merito alla permanenza del Carroccio nel governo, Molinari spiega: “Se lo faremo cadere? Iniziamo a far cadere i provvedimenti”. Mentre Giorgetti sottolinea: “Io prigioniero del governo? Non capite lo humour anglosassone. Chi spara prima tra Lega e M5s? Come tu sai nei film western la cosa più bella è quella lì”.