Il grande entusiasmo questa mattina ha accolto l’arrivo di Angel Di Maria al J Medical per le visite mediche. Centinaia di tifosi si sono radunati di fronte al centro medico della Juventus per manifestare la loro felicità nei confronti dell’attaccante argentino. El Fideo ha firmato un contratto di un anno, a 7 milioni di euro a stagione. Come primo gesto in bianconero ha autografato una bandiera della Juve e nel pomeriggio è atteso alla Continassa per incontrare la dirigenza.



Il suo sbarco a Torino, avvenuto ieri sera, è stato anticipatore di quello che questo pomeriggio vedrà Paul Pogba riabbracciare la sua ex squadra dopo 6 anni al Manchester United. Il centrocampista francese torna per rinforzare un reparto in cui nelle ultime stagioni la Juve ha mostrato le maggiori difficoltà. I bianconeri dopo questi due importanti acquisti ora mettono nel mirino Nicolò Zaniolo per completare ancor di più un tridente offensivo che già oggi fa spavento, visto che è composto dal neo-ingaggio Di Maria, Dusan Vlahovic e Federico Chiesa.