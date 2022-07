L’ambasciata italiana al Cairo e il consolato onorario a Sharm el-Sheikh hanno ottenuto i permessi necessari per riportare in Italia la salma del piccolo Andrea Mirabile e per il rientro dei genitori. Per la coppia è stato preparato un volo sanitario, in partenza venerdì 8 luglio. Mentre il trasporto della salma avverrà venerdì 9. La famiglia di Palermo era partita per quindici giorni di vacanza in un resort ma, a circa metà del soggiorno, hanno iniziato a sentirsi male: i tre sono stati ricoverati in ospedale per una sospetta intossicazione alimentare e sabato scorso, 2 luglio, il figlio di 6 anni è morto. Il padre, Antonio Mirabile, è in gravi condizioni e ricoverato in rianimazione. La mamma Rosalia Manosperti, incinta di quattro mesi, è stata dimessa oggi.

Nelle scorse ore, la donna aveva lanciato una richiesta di aiuto attraverso un messaggio vocale, poi diffusa su diversi social network e testate online: “Da sabato”, era il contenuto, “sono ricoverata all’ospedale di Sharm el-Sheikh insieme a mio marito dove abbiamo anche perso nostro figlio di sei anni. Richiedo a tutte le istituzioni competenti di attivarsi affinché ci riportino in Italia il prima possibile, con un volo di linea speciale, perché le nostre condizioni di salute non ci permettono di prendere un volo di linea normale”. All’appello ha risposto il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla, promettendo di “fare il possibile rispetto ad una vicenda così triste”. Del caso si è poi interessata la Farnesina che, attraverso una nota, ha fatto sapere di “seguire con la massima attenzione la tragica vicenda del piccolo Andrea Mirabile“. L’Ambasciata d’Italia al Cairo e il Consolato Onorario a Sharm el Sheikh, in stretto raccordo con il Ministero degli Affari Esteri, si sono poste subito in contatto con le autorità mediche e giudiziarie locali in modo da aprire un’indagine sull’accaduto e disporre l’autopsia sul corpo del minore.

La famiglia, che sostiene di aver sempre mangiato nel resort in cui alloggiava, il Sultan Garden, una struttura a 5 stelle, ha cominciato a star male venerdì scorso. La coppia è andata alla guardia medica poco distante dall’albergo che ha diagnosticato a tutti una intossicazione alimentare e ha prescritto dei farmaci. Le condizioni di Andrea e del padre, però, sono peggiorate, tanto che sabato la famiglia è corsa in ambulanza all’ospedale internazionale. Andrea è morto nonostante lunghi tentativi di rianimazione. Il padre è stato ricoverato in Rianimazione. I Mirabile, seguiti da un avvocato messo loro a disposizione dalla Farnesina, hanno chiesto che sul corpo del bambino fosse eseguita l’autopsia che è stata effettuata nei giorni scorsi. Secondo quanto appreso dall’Ansa nessun altro ospite della struttura sarebbe stato male nei giorni scorsi.