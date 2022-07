“È una follia“: così un passeggero di un volo Ryanair ha commentato la presenza di Antonio Conte sul suo stesso aereo. L’ex ct della Nazionale, attuale allenatore del Tottenham, era lì in piede a fianco a lui su un comune volo di linea low cost. Per gli appassionati di calcio, così abituati a seguire le vacanze sfarzose e lussuose dei loro idoli, è una notizia: infatti ne hanno parlato molti tabloid inglesi.

I knew spurs were tight bastards but getting Conte to fly Ryanair is insane pic.twitter.com/o0RmTdPu7m — Philippe (@PhilippePaull) July 4, 2022

Conte, con gli occhiali da sole in volto (forse per non farsi riconoscere), ha scelto un aereo di linea per lasciare la sua Italia e tornare in Inghilterra, dove deve iniziare a preparare la nuova stagione, la prima che inizia sulla panchina degli Spurs dopo essere subentrato in corsa e aver portato la squadra a ottenere la qualificazione alla prossima Champions League. Sulla panchina del Tottenham il tecnico ex Inter guadagna circa 17 milioni di euro all’anno. Ma, scrivono da Londra, ha pagato il biglietto appena 12 sterline.