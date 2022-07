legge finanziaria, non vogliamo aspettare ottobre, che ci convochino e poi ci dicano quello che hanno già deciso”. A rivendicarlo il segretario generale della Cgil Maurizio Landini, a margine dell’ “Vogliamo dare indicazioni su quella che sarà la, non vogliamo aspettare ottobre, che ci convochino e poi ci dicano quello che hanno già deciso”. A rivendicarlo il segretario generale della Cgil, a margine dell’ iniziativa organizzata dal sindacato a Roma “Il lavoro interroga” , con i leader politici del centro sinistra.

risposte immediate all’esecutivo: “Se c’è la volontà politica di approvare salario minimo e legge sulla rappresentanza prima della fine della legislatura? È necessario”, insiste Landini. Di fronte all’inflazione che accelera , al rischio recessione e ai problemi irrisolti sul lavoro, dal sindacato chiedono: “Se c’è la volontà politica di approvare salario minimo e legge sulla rappresentanza prima della fine della legislatura? È necessario”, insiste Landini.

Così l’intenzione del sindacato è di “cominciare a confrontarci già prima. Abbiamo coinvolto le forze politiche perché finora siamo stati poco ascoltati dal governo, speriamo si apra una fase nuova perché il nostro obiettivo è fare accordi che favoriscano le persone. Ma è chiaro che se dovessimo vedere che non si aprono spazi, che continuano a non discutere, oppure che ci ascoltano e poi le decisioni vengono prese in altri luoghi, se necessario i mesi di luglio e di settembre saranno mesi che preparano anche iniziative e mobilitazioni”, ha avvertito Landini.