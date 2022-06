Si chiama “Il meglio di Andrea Pucci” (il meglio?) lo spettacolo in scena al Carroponte di Sesto San Giovanni, nelle date di martedì 28 giugno, mercoledì 29 giugno e giovedì 30 giugno 2022. E proprio durante la performance, il comico milanese avrebbe fatto un’affermazione incommentabile: “Abbiamo passato tutto l’anno scorso a farci tamponi, si entrava in queste strutture dove ti infilavano il tampone in una narice, se erano stron*i anche nell’altra, se erano ancora più stron*i in bocca, se invece ti chiamavi Zorzi, nel cu*o”. Tommaso Zorzi ha risposto attraverso una Instagram Story: “Una mia amica ieri va a sentire lo spettacolo di Pucci e mi manda poi questo audio – nella storia si sente la ragazza che riporta la battuta del comico – Parliamone un attimo… Cioè, anche no”, dice il conduttore. Che aggiunge: “La cosa che mi fa impazzire è che tu che cosa ne sai di dove lo prendo io, tu come fai ad arrogarti il diritto di salire sul palco e dire che io lo prendo…, è una roba che mi fa impazzire. Poi questa cosa omossessuali e quindi… Sono passati 40 anni da quando poteva far ridere una cosa del genere! Immaginate se io salgo sul palco e dico ‘Oh ragazzi ho rotto l’aspirapolvere ma non so se comprare una nuova e usare la moglie di Pucci con quello che ******’, tu mi diresti giustamente ‘tu sei pazzo’, ‘come ti permetti’. Ora perché a te fa ridere “gay=tutti lo prendiamo…”, a tre giorni dal Pride di Milano? Non lo so Pucci, credo tu mi debba delle scuse”. Poco dopo Zorzi conclude: “Tra l’altro ho scoperto che mi ha bloccato su Instagram, cioè in tutto questo mi ha anche bloccato”.