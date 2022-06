Si contano i danni ad Alba dopo il passaggio dell’ondata temporalesca di martedì 28 giugno. Un capannone in strada Tagliata, a nord del centro storico, è stato investito in pieno da forti raffiche di vento. Apparentemente si è trattato di un downburst. La copertura del tetto è volata via. “Nel giro di pochi secondi – racconta Daniela Molino dell’azienda agricola Corilverde – ha sollevato il tetto e lo ha ripiegato su se stesso, cadendo davanti. Eravamo nel capannone, abbiamo sentito un frastuono enorme. Sembrava che venisse giù il capannone”.