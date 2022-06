“Oh oh, mi è sembrato di vedere Barbie e Ken“. Se passate dalle parti di Venice Beach, California, e vi viene da esclamare queste parole non abbiate timore, nessun colpo di sole. Sono stati avvistati Margot Robbie e Ryan Gosling nei panni dei due personaggi Mattel. I due attori stanno girando Barbie, di Greta Gerwig, in uscita nel luglio 2023. Va detto che la coppia, con tanto di tutine fluorescenti e pattini, è molto molto credibile. Ecco le foto.

Margot Robbie e Ryan Gosling no set de Barbie em Venice Beach! ???? pic.twitter.com/fFjp06SDju — MRBR Photos (@mrbrphotos) June 28, 2022