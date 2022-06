“Un paio di settimane fa abbiamo ricevuto il risultato dell’autopsia, che la famiglia di Andy ci ha chiesto di condividere con voi ora. Andy ha subito una dissezione aortica mentre era a casa sua, il 26 maggio. Così, anche se era molto, troppo presto, è morto naturalmente e senza sofferenze prolungate”. Così con un post su Instagram, i Depeche Mode hanno confermato le cause della morte del tastierista e fondatore Andy Fletcher. “Abbiamo ricordato Andy a Londra la scorsa settimana, una cerimonia bellissima e raccolta in cui abbiamo pianto insieme ma anche ricordato chi era Andy, dei nostri tempi insieme e abbiamo anche fatto qualche bella risata – si legge ancora – Andy è stato celebrato in una stanza piena di molti dei suoi amici e familiari, della nostra famiglia DM e di così tante persone che hanno toccato sia Andy che le nostre vite nel corso degli anni. Stare tutti insieme è stato un modo molto speciale per ricordarlo”. Martin Gore e Dave Gahan ricordano così l’amatissimo membro della band scomparso lo scorso 26 maggio a 61 anni mentre era nella sua casa.

