Quello che succede nell’intimità, lì dovrebbe restare. Eppure in questo caso non è così. Alex Belli e Delia Duran sono tornati nuovamente a far parlare di loro per delle dichiarazioni, diciamo, “hot”. La coppia infatti, dopo essersi ripresa dal Grande Fratello Vip ed aver così accantonato la storia del triangolo con Soleil Sorge, è tornata ai ritmi di sempre. O quasi. Intervistati dal settimanale Nuovo diretto da Riccardo Signoretti, Alex e Delia hanno confessato che starebbero provando ad avere un figlio in maniera naturale. Non riuscendo però ad avere figli la coppia ha chiesto l’aiuto ad uno specialista il quale avrebbe consigliato loro di ridurre drasticamente i rapporti intimi ed abbassare quindi la frequenza, soprattutto nell’ottica di voler diventare genitori.

Se prima “The Man” (39 anni) e la compagna (34 anni) facevano l’amore anche 2 o 3 volte al giorno, ora tutto è cambiato. Lo specialista è stato chiaro: Alex e Delia potranno ora concedersi uno o al massimo due incontri sotto le lenzuola. Ecco come ha motivato questa decisione la donna al settimanale: “Il dottore ha detto che dobbiamo davvero essere pazienti tra un rapporto e l’altro, in modo da far aumentare la concentrazione di spermatozoi e favorire così il concepimento. Alex e io siamo molto passionali: ammetto che soffriamo parecchio per il limite che ci ha imposto lo specialista. Una o due volte a settimana per noi sono davvero poche. Non bastano”. E Duran ha aggiunto: “Per ora sto seguendo una dieta a base di integratori e vitamine, sono molto fiduciosa sul risultato di questa terapia. Sono ottimista”. La modella ha da poco lanciato una linea di costumi e mentre Belli si prepara a fare parte del cast di Un Posto al Sole, lei sogna Pechino Express o L’Isola dei Famosi.