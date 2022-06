“Io ho augurato buona fortuna a chi è andato via. In questi giorni ho sentito ripetere che non siamo più la prima forza di maggioranza relativa in Parlamento, ma la cosa importante per me è un’altra: mi preoccuperò quando non saremo più la prima forza a combattere determinate battaglie ad aiutare indigenti di avere una prospettiva a fine mese, a chi ha paghe da fame a raggiungere salari decorosi, ad avere buste paghe più pesanti peri lavoratori”. Lo ha detto il leader del Movimento 5 stelle Giuseppe Conte, intervenendo in collegamento al Festival del Lavoro a Bologna e rispondendo a una domanda sull’addio di Luigi Di Maio