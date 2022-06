“La catastrofe idrica per la siccità era ben nota al ministro Roberto Cingolani, ma non ha fatto assolutamente nulla. Questo perché la crisi climatica non è priorità di questo governo. Nel Pnrr solo 900 milioni stanziati contro la dispersione idrica”. Lo ha dichiarato Angelo Bonelli, co-portavoce di Europa verde, in Piazza Montecitorio a Roma.