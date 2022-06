L’oggetto che ha venduto di più? “I Watch che scimmiottavano gli Swatch: un milione e 750 mila pezzi. Li comprarono pure Ezio Greggio e Loredana Bertè, che da me ordinava le pentole”. Di chi stiamo parlando? Di Roberto Da Crema detto Il Baffo, uno dei più grandi televenditori di sempre che ha rilasciato un’intervista ‘fresca fresca’ al Corriere della Sera. Oggi vive sei mesi all’anno in Sicilia e non ha perso lo spirito di un tempo: “Sandra Mondaini e Raimondo Vianello presero i giubbotti in ecopelle con la striscia di lana al centro per i loro filippini”, racconta a proposito dei clienti vip. E quanto all’Oscar delle televendite: “Andai al Madison Square Garden con un amico con cui pescavo le carpe sul Ticino. Dovevo spiegare la differenza tra gli orologi normali e quelli subacquei, in platea c’erano anche gli psicologi. Non sapevo una parola di inglese. Mentre alle mie spalle mandavano un video sul mio stile di vendita, trovai vicino a me un’ampolla di vetro con dei pesciolini rossi. Allora la presi sotto braccio e ci infilai dentro un orologio. Finito il video lo tirai fuori e lo sbattei sul tavolo: “Water resistant!” gridai. Ovazione. Tornai in Italia con un assegno da ventimila dollari in tasca. Era il 1992″. Le idee del Baffo? Diverse, come quella di inventarsi un marchio: “Il sarto Severgnini. Mi avevano dato uno stock di camicie di cotone. Le vendetti dicendo che erano della grande sartoria artigianale Severgnini. Mai esistita. Un successo”.