L’idea last minute in casa Juventus è concretizzare il passaggio opposto a quello che farà a breve Paulo Dybala. Che ormai è quasi un giocatore dell’Inter, dove – in considerazione anche del possibile ritorno di Lukaku – c’è qualcuno che si sta guardando intorno. È il caso di Edin Dzeko, che negli anni è stato più volte vicino a vestire la maglia bianconera. Questa è la volta buona? Presto per dirlo: al momento non si può neanche parlare di trattativa avviata, ma solo di una delle tante occasioni che il mercato offre. E in tal senso la dirigenza juventina ha pensato al bosniaco come vice di Dusan Vlahovic. A livello di certezze, invece, da registrare il rinnovo di Mattia De Sciglio: il pupillo di Allegri ha accettato la decurtazione di stipendio e si è legato alla Juventus fino al 2025 con un contratto da 1,5 milioni a stagione. Nessuna novità, invece, sulle trattative già avviate: né Pogba né Angel Di Maria hanno sciolto le loro riserve. In attesa di risolvere la questione Morata, inoltre, si allontana Luis Muriel, che a quanto pare è vicino al Marsiglia, disposto a versare nelle casse dell’Atalanta 15 milioni per la punta colombiana. Discorso simile per Luis Suarez: la Juve ha deciso di dire no alla proposta di acquisto da parte dell’agente dell’attaccante uruguaiano, che ora è sempre più vicino al River Plate.