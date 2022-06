Altro che rottura. Belén Rodriguez e Stefano De Martino non stanno passando alcun momento di crisi. La conferma arriva dalle storie Instagram dei due che fanno sbriciare ai follower la vacanza che si sono concessi in Emilia Romagna. Siamo a Ca’ Pellicciano, villa fastosa nella campagna romagnola. Potrebbe essere definita la “casa dei vip” e no, non stiamo parlando del Grande Fratello in questo caso. Nella stessa villa infatti la scorsa estate ci ha soggiornato anche Barbara D’Urso con un gruppo di amici. Andiamo ora a scoprire le stanze che compongono la villa e il costo per una settimana di pernottamento. Siamo andati a curiosare sul sito ufficiale della struttura: il podere è composto da due livelli, l’ingresso principale al piano terra permette di raggiungere sia la cucina e il salotto sia di salire al primo piano. Sul lato destro troviamo il salotto con divani che conduce alla camera da letto matrimoniale con bagno privato completo di doccia. Restando sempre al piano terra troviamo la cucina ed un bagno di servizio. Il primo piano invece è composto da due camere matrimoniali e una doppia, ognuna delle quali è dotata di bagno privato con doccia per un totale di otto posti letto. Per la gioia di Santiago, inoltre, la villa si trova a 15 minuti di distanza dalla riviera romagnola e dai parchi divertimento. E non è tutto: l’esterno è, va da sé, molto bello. Il giardino, totalmente recintato, ha una copertura di prato di circa 1000 mq ed è raggiungibile dall’uscita della cucina e del salotto, dove è presente un pergolato arredato con tavolo da pranzo, zona salotto e zona barbecue con vista sulla piscina e sulla vallata sottostante. Il panorama circostante può essere ammirato dalle due terrazze panoramiche, che offrono una vista mozzafiato. Non vi basta? La piscina. Anche da qui infatti c’è la possibilità di godere di una vista mozzafiato. Ha una forma rettangolare con entrata a gradoni. L’area solarium, lastricata in parte in cotto e in parte ricoperta da manto erboso, è attrezzata con lettini, sdraio, ombrelloni e una doccia esterna solare. Vicino alla piscina è presente una struttura in muratura perfetta per colazioni e pranzi all’esterno. Ed eccoci alle dolenti note. Il costo? Per una settimana il pernottamento qui si aggira attorno ai 4000 euro (stando al listino prezzi pubblicato dalle varie piattaforme che mettono in affitto la struttura per le vacanze). Le recensioni non lasciano spazio a dubbi: con un punteggio di 9.8 su 10 la struttura sembra rispecchiare tutte le esigenze dei suoi ospiti. Tra i servizi offerti troviamo anche lavatrice, asse e ferro da stiro. Belén e Stefano avranno utilizzato anche questi servizi tra un tuffo in piscina e un barbecue? Chissà.