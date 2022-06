Hanno fatto rumore con pentole, padelle e coperchi per farsi ascoltare. Si è svolta così la ‘protesta delle pentole vuote’ a Roma, in piazza Santi Apostoli, organizzata dalle associazioni dei consumatori per chiedere al governo interventi contro l’aumento dell’inflazione, dei prezzi e del caro vita. Le associazioni hanno provato a incontrare il prefetto, senza successo, per depositare una lista di interventi che – sostengono – “deve essere strutturale” e non prevedere provvedimenti “tampone”. Il sit-in si è svolto senza problemi e al microfono si sono succeduti i presidenti delle associazioni presenti in piazza, sempre con il sottofondo delle pentole vuote che, spiegano gli organizzatori, “rappresentano la gran parte delle famiglie italiane che non ha più da mangiare”. Proteste analoghe sono andate in scena in tutta Italia, da Napoli a Torino, passando per Genova.