La difficile diagnosi della malattia di Lyme o borreliosi, le cure, la decisione di tornare in tv. Victoria Cabello si racconta al settimanale Oggi: “I medici mi dicevano che ero pazza, depressa, che mi dovevo trovare un fidanzato. La borreliosi è una malattia subdola, ti dà mille sintomi che non c’entrano nulla l’uno con l’altro, un puzzle di schifezze…”. Si tratta di un’infezione che colpisce prevalentemente la pelle, le articolazioni, il sistema nervoso e gli organi interni. Può dare sintomi gravi, intensi e, se non viene curata, diventa cronica e dura a lungo nel tempo. “La paura di stare male mi aveva fatto chiudere in una bolla, non riuscivo più a lavorare. Poi mi sono detta basta, so di essere guarita, devo solo provarlo a me stessa, e ho detto sì a Pechino Express. La mia analista non vedeva l’ora”, spiega Cabello. E racconta anche i primi sintomi: “Facevo fatica a scandire le parole, a camminare, non ricordavo una chiamata fatta il giorno prima. Stavo male, ma nessuno mi credeva”. Oggi pensa all’amore? Certo, ma con una novità: “Innamorata? Non mi capita da tanto. Un tempo mi piacevano gli stronzi. Ora ho una nuova tecnica: individuare lo stronzo e fidanzarmi con quello di fianco a lui”.