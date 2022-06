“Caro ladro, ti prego, assieme a tutti gli italiani, ti preghiamo. Se lì c’erano solo 30 euro, vieni qui e te ne do 5000. Non ti chiedo di metterti una mano sulla coscienza perché non ce l’hai. Ma devi restituire il cellulare alla mamma di Gianluca, ti prego”. Con queste parole Mauro Corona si è rivolto a chi ha derubato la mamma di Gianluca Boscolo Bielo, il 18enne di Valli (Chioggia), morto un anno e mezzo fa a causa di un tumore raro. L’intervento dello scrittore, come sempre, in apertura della puntata di CartaBianca in onda su RaiTre. Il ladro ha derubato la mamma di Gianluca del portafoglio con 30 euro e di due telefonini, il suo e quello del figlio scomparso. Tutto è accaduto mentre la donna stava visitando la tomba di Gianluca, come ogni giorno. In un post pubblicato su Facebook e mandato in onda da Chi l’ha Visto?, i genitori del ragazzo hanno chiesto di restituire quel dispositivo così importante perché contiene tanti ricordi del figlio: “Del mio cellulare fate quello che volete, ma quello di Gianluca, per favore, restituitemelo… Era il nostro modo di restare in contatto, quando Gianluca era in ospedale“.