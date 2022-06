Dalla Serie D all’esordio in nazionale in cinque anni. E se la riflessione è che ciò altrove è la norma, che esordire a 23 anni in nazionale maggiore di sensazionale ha poco, bisogna considerare che siamo pur sempre in Italia. E in Italia uno come Alessio Zerbin va in C e in B “a farsi le ossa”, a 23 anni.

Scovato da Giuntoli, direttore sportivo del Napoli pure lui passato per quella provincia calcistica fatta di oratorio e pochi lustrini, quando Alessio da Novara era un esterno che faceva divertire i tifosi del Gozzano, in Serie D. Ha iniziato nella primavera del Napoli, facendo 13 gol in 35 partite e da lì poi è stato girato in prestito prima alla Viterbese, poi a Cesena, poi a Vercelli e nell’ultima stagione a Frosinone dove ha fatto molto bene: non solo giocate, quelle le ha sempre avute, ma pure i gol (suo grande limite). Ne ha fatti 9 in 31 presenze in Ciociaria, perlopiù accentrandosi e calciando col destro dalla sua posizione naturale, quella di esterno alto a sinistra.

Si è detto “frastornato”, martedì sera dopo l’esordio in maglia azzurra arrivato all’84esimo del match di Nations League contro l’Ungheria: “Devo ancora capire bene il momento, perché due anni fa ero in questo stadio (Cesena, ndr) ma giocavo in Serie C. Ho realizzato il mio sogno da bambino”. E in Serie A invece non ha mai messo piede Zerbin: ma ce ne sono tanti meglio di lui o di Gnonto a giocarci attualmente? Evidente che il commissario tecnico Roberto Mancini dopo l’esclusione dal mondiale stia facendo le sue scelte proprio in questo senso: la nazionale è aperta e senza più i paletti di una volta. Come il commissario tecnico può guardare al campionato svizzero o alla Serie B in cerca di talenti, potrebbero riuscirci anche i club. Intanto Zerbin dopo l’esordio rientrerà alla base e partirà per il ritiro di Dimaro con il Napoli di Spalletti: poi si vedrà.