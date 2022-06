A qualche giorno dall’inizio del tour negli stadi, per Cesare Cremonini scocca l’ora del gossip. Il cantante bolognese, da sempre reticente a fare parte del glitterato mondo delle cronache rosa (se non nel periodo della storia d’amore con Malika: i due si sono pubblicamente riavvicinati con scambi di messaggi affettuosi) ne è ora protagonista. Il motivo? Uno di quelli che, appunto, sono il ‘pane’ del pettegolezzo: è finita la storia con la fidanzata 25enne? Diciassette gli anni di differenza tra i due, una relazione che dura da 4 anni e che ha visto entrambi manifestare molta gioia social. Martina Margaret Maggiore, questo il doppio nome e cognome della bella ragazza romagnola, è anche la protagonista del video Giovane Stupida (il brano ha portato al cantautore una serie di critiche via social, ndr). A dare la ‘notizia’ il settimanale Oggi e poi la conferma sul sito Dagospia. Ieri domenica 5 giugno l’ospitata di Cremonini a Domenica In: neanche la Zia Mara è riuscita a parlare del gossip. Alcuni fan fanno riferimento a un post che la giovane ha scritto sul suo profilo Instagram: “Tutto passa abbi fede, i momenti difficili arrivano per renderci più forti in futuro e ci aiutano a maturare” (un pensiero rivolto a se stessa?). Siamo fiduciosi che la storia tra i due tornerà a brillare.