“Usa e Cina sono decisivi per la pace in Ucraina. L’Europa, così divisa, non può fare molto, può fare da incoraggiamento”. A dirlo, ospite del Festival dell’economia di Trento, è stato l’ex presidente del Consiglio, Romano Prodi, intervistato dall’Ansa. Il professore ha posto l’attenzione su un aspetto: “Bisogna fare presto, perché il rischio è che gli interessi dell’Europa e degli Stati Uniti si dividano ancora di più”.