Fumata nera per il verdetto del processo Johnny Depp contro Amber Heard. Bisognerà aspettare ancora una giornata per sapere se il protagonista de I Pirati dei Caraibi la spunterà nella sua richiesta di diffamazione da 50milioni di dollari nei confronti della sua ex moglie, autrice di un articolo pubblicato dal Washington Post nel 2018 dove si definiva vittima di violenza domestica senza mai citare l’ex marito. I sette giurati si sono riuniti per arrivare ad una decisione finale ma dopo diverse ore hanno chiesto di poter rientrare ufficialmente in aula per poter porre una domanda al giudice del processo, Penney Azcarate. I giurati hanno chiesto delucidazioni in merito al fatto se dovessero considerare diffamatorio il titolo dell’articolo o se questo andasse collegato al contenuto dell’articolo stesso. Domanda che potrebbe rivelare come i giurati abbiano probabilmente evidenziato qualche elemento diffamatorio nel pezzo ma non nel titolo che è stato impostato in maniera più generica dai redattori del quotidiano. La nostra è un’ipotesi interpretativa di un fatto, nulla più. Anche se la richiesta dei giurati evidenzierebbe oggettivamente una qualche forma di giudizio positivo verso Depp, altrimenti le prime sette ore di camera di consiglio avrebbero già dato il loro responso.

Nel frattempo, come riportano tutti i tabloid anglosassoni, la cosiddetta notizia del giorno sull’affaire Depp arriva dall’altra parte dell’Atlantico. Non dal tribunale di Fairfax in Virginia quindi, ma dai camerini e dalle uscite secondarie della Royal Albert Hall di Londra dove Depp si è esibito ieri sera sul palco del suo amico Jeff Beck per almeno una mezz’ora suonando la chitarra e intonando cover di Jimi Hendrix, Marvin Gaye e John Lennon. Proprio dal retro della prestigiosa sala da concerto britannica è stata vista uscire, e paparazzata, niente meno che Kate Moss. Secondo i tabloid la donna si sarebbe trattenuta diverso tempo nel backstage con Depp e Beck. L’apparizione della Moss fa quindi il paio con quella che secondo molti analisti del processo Depp vs. Heard è stata la testimonianza più importante del dibattimento. Quando l’ex modella, ed ex fidanzata di Depp, ha affermato sotto giuramento di non essere mai stata spinta giù per le scale da Depp che, anzi, si è subito prodigato nei soccorsi dopo la caduta accidentale e che in generale non si è mai rivelato un partner violento. Molti commentatori questa mattina, infatti, si chiedono se sia addirittura possibile un ritorno di fiamma tra i due. Certo è che nelle foto online che ritraggono Depp sul palco di Beck, l’uomo appare disteso e tirato a lucido per una performance canora che tra l’altro verrà doppiata anche in luglio in Italia, il 17 all’Umbria Jazz e il 21 al Pordenone Blues.

Infine, proprio nelle ore in cui i giurati stanno formulando il verdetto, e in cui tornano in cattedra figure del passato come Monica Lewinsky che su Vanity Fair firma un articolo intitolato: Verdetto Depp-Heard siamo tutti colpevoli, ecco che il sito web della BBC riassume con molta precisione alcuni elementi chiave emersi durante il processo durato diverse settimane, mostrato in diretta planetaria sul web e commentato minuto dopo minuto sui social. Intanto c’è l’apparizione cruciale di Kate Moss che con la sua testimonianza pro Depp ha inferto un duro colpo alla difesa della Heard. Poi viene sottolineato lo scontro nel controinterrogatorio tra l’avvocatessa di Depp, Camille Vasquez e la Heard. Ancora: le due perizie discordanti sulla salute mentale della Heard, quella pro Depp che la vuole affetta da disturbo della personalità e quella anti Depp che la vede vittima di uno stress post-traumatico. Infine l’incertezza tra chi sia realmente il “mostro” tra i due contendenti e che sia possibile, dopo i racconti in aula di liti e aggressioni di ogni genere, che gli abusi siano stati oggettivamente reciproci.