Da qualche tempo non si registravano le sue intemerate contro Tina Cipollari. Certo, non che ne sentissimo la mancanza. Stiamo parlando di Rossella Intellicato, l’ex tronista e concorrente del Grande Fratello, che nelle scorse ore ha sferrato un nuovo attacco contro l’opinionista di Uomini e Donne, tornata a ricoprire il suo ruolo nella trasmissione di Canale 5 dopo un periodo di pausa. “Non ha rispetto né per i giovani né per le persone di una certa età! Passano gli anni ma ti meriteresti sempre un sacco di calci in cul*!!”, è tuonata Rossella, criticando il modo in cui Tina Cipollari si è comportata con Pinuccia, dama di Vigevano e protagonista delle dinamiche del Trono Over. Al momento nessuna replica da parte della diretta interessata.