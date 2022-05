Posizionavano sui binari ferroviari pietre, tubi di ferro, cartellonistica stradale sradicata e rastrelliere per biciclette, col rischio di far deragliare i treni. Era il passatempo ideato da sei minorenni, che la notte scorsa sono stati sorpresi in flagrante mentre portavano a termine il “gioco” vicino la stazione di Grammichele (Catania). Sono stati denunciati alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Catania dai carabinieri per i reati di danneggiamento e attentato alla sicurezza dei trasporti. Quattro di loro, quasi 14enni, non sono imputabili. Il gruppo di ragazzini risiede in un comune dell’hinterland dove frequenta la stessa scuola superiore. Alcuni sono stati bloccati mentre lanciavano pietre contro la facciata della stessa stazione ferroviaria, danneggiando una finestra precedentemente murata con forati. Dopo la loro identificazione, i militari dell’Arma hanno convocato in caserma i genitori ai quali sono stati riconsegnati.

Al momento, gli inquirenti stanno cercando di capire se gli stessi siano responsabili di un altro evento, avvenuto il 18 maggio 2021. Le attività di indagine sono state avviate dopo la denuncia di un capotecnico delle Ferrovie dello Stato. In base alle sue dichiarazioni, un anno fa, il macchinista del treno proveniente da Catania e diretto a Caltagirone era riuscito a evitare che il convoglio urtasse il materiale insolito accatastato sui binari nei pressi della stazione di Grammichele. Materiale che avrebbe potuto causare un deragliamento.