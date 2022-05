Rita Rusic a cuore aperto con Serena Bortone nel salotto di Oggi è un altro giorno. La produttrice cinematrografica ha parlato del suo rapporto con il mondo del cinema ma soprattutto della sua vita privata con l’ex marito Vittorio Cecchi Gori: “Abbiamo festeggiato il compleanno con una piccola cenetta con la famiglia e i suoi affetti. Ha compiuto 80 anni. Non c’erano famosi, non aveva voglia di intrattenere nessuno, ma alla fine ha raccontato l’episodio in cui si innamorò di un’attrice 15enne. Stava sempre con lei per il terrore di perderla; raccontò pure che si fece la pipì addosso pur di non allontanarsi perché c’era uno che la corteggiava”.

Quindi Rita Rusic ha spiegato che Cecchi Gori è effettivamente un uomo geloso ma che, all’inizio, questa cosa la gratificava: “Quando si è molto giovani, ti fa piacere la gelosia perché ti senti amata. Col tempo, se diventa ossessiva, no. Lui lo è stato un po’ con me”. Oggi tra loro è rimasto un grande affetto e un legame profondo, anche se lei ha voltato pagina sentimentalmente: da un anno e mezzo, infatti, è fidanzata con un altro uomo, Cesare. “Va bene tra noi. Ci siamo conosciuti su un set fotografico. Ci siamo rivisti dopo anni… – ha confidato la produttrice -. Lui ha la metà degli anni miei, una trentina. Uno non è che può guardare l’età, i sentimenti nascono. Lui è un ragazzo molto semplice. Di lui mi piace questo e che ha le sue passioni, sa ascoltare. Lui è un piccolo sole, mette luce e mi dà la felicità. Il giudizio degli altri? C’è sempre, ma non lo temo. Per i miei figli, invece, l’importante è che sono felice”.