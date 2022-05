La presidente del Senato, Elisabetta Casellati ha fatto uscire dall’aula la senatrice Laura Granato di Cal (il gruppo ‘Costituzione Ambiente e Lavoro) perché era senza mascherina e non ha voluto metterla, nonostante gli inviti formali a rispettare l’obbligo a usarla all’interno dell’emiciclo. “Se non intende mettersela, esca senza tante storie. Tutti dobbiamo rispettare le istituzioni, questa è la sede della legalità. O si mette la mascherina o si allontana”, ha detto Casellati dopo aver insistito più volte. Alla prima richiesta di adeguarsi della presidente, Granato ha obiettato che ieri il ministro della Pubblica amministrazione Renato Brunetta “ha parlato tutto il tempo senza mascherina” durante un’audizione. E ha aggiunto: “Anche noi dovremmo parlare liberamente, io non ritengo di dover rispettare alcun obbligo“. Non è la prima volta che Granato si lamenta delle prescrizioni anti Covid. Già in passato si era rifiutata di esibire il Green pass all’entrata in Parlamento, ed era stata stata sospesa per 10 giorni