Il dissidente russo Alexei Navalny perde il suo ricorso in appello: è stata confermata infatti la sua condanna a nove anni di reclusione. Lo ha fatto saper Oleg Kozlovsky, ricercatore per la Russia di Amnesty International, su Twitter. La condanna diventa perciò effettiva e Navalny “sarà trasferito in una colonia penale a regime rigoroso. Non solo affronterà condizioni ancora più dure lì, ma avrà anche meno visite familiari”, sottolinea Kozlovsky.

Moscow City Court has just upheld the 9-year sentence for Alexey Navalny. It enters force, and he will be transferred to a strict regime penal colony. Not only will he face even harsher conditions there, but he will also have fewer family visits.

— Oleg Kozlovsky (@kozlovsky_en) May 24, 2022