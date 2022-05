“Per impedire che la crisi umanitaria si aggravi dobbiamo raggiungere il prima possibile un cessate il fuoco e far ripartire con forza i negoziati. E’ l’aspirazione dell’Italia e la posizione europea che ho condiviso con il presidente Biden e i leader del Congresso durante la mia visita a Washington“. Lo ha detto il premier Mario Draghi durante la sua informativa al Senato sulla guerra in Ucraina. “E’ indispensabile mantenere canali di dialogo con la Federazione russa. Solo da questi canali potrà scaturire una soluzione”. Negli “incontri” avuti negli Usa “ho riscontrato un apprezzamento universale per la solidità della posizione italiana, fermamente ancorata in campo transatlantico e in Ue. Questa posizione ci permette di essere in prima linea senza ambiguità nella ricerca della pace“.

Quale pace però dovrà deciderlo Kiev: “L’Italia si muoverà con i partner europei e gli alleati per ogni possibilità di mediazione, ma sarà l’Ucraina e non altri a decidere quale pace accettare, una pace senza Ucraina non sarebbe accettabile”. Nel frattempo “L’Italia continuerà a sostenere il governo ucraino nei suoi sforzi per respingere l’invasione russa” in accordo con Ue e alleati. I contatti avvenuti telefonicamente tra “il capo del Pentagono e il ministro della difesa russo rappresentano un segnale incoraggiante dall’inizio della guerra”. Nel frattempo “l’Italia appoggia con convinzione la richiesta di Svezia e Finlandia di adesione alla Nato. E’ necessario affiancare alla Nato una vera e comune difesa europea“.

“La guerra è giunta all’85esimo giorno: la speranza di conquistare vaste aree del paese in tempi brevi da parte dei russi s’è scontrata con la resistenza del popolo ucraina”, ha esordito Draghi. “La federazione russa si è ritirata da ampie zone. L’avanzata russa procede molto più lentamente del previsto”. Il costo dell’invasione russa in termini di vite umane è comunque “terribile. La scorsa settimana sono state ritrovate fosse comuni” anche a Kiev. “L’Italia ha offerto sostegno per indagare sui crimini di guerra“.

Sul fronte della dipendenza energetica da Mosca, il premier ha detto che l’Italia potrà rendersi indipendente dal gas russo nel secondo semestre 2024. “Le stime del governo indicano che potremmo renderci indipendenti dal gas russo nel secondo semestre del 2024: i primi effetti di questo processo si vedranno già alla fine di quest’anno. Durante la mia visita a Washington ho condiviso con il presidente Biden la strategia energetica italiana e siamo d’accordo sull’importanza di preservare gli impegni sul clima che l’Italia intende mantenere”.

“Alla crisi umanitaria rischia di aggiungersi anche un’emergenza alimentare. Russia e Ucraina sono i principali fornitori di cereali a livello globale. Da soli sono responsabili di più del 25% delle esportazioni globali di grano. Ventisei paesi dipendono da loro per più di metà del loro fabbisogno”, ha ricordato Draghi. “La devastazione bellica ha colpito vaste aree della capacità produttiva in Ucraina. La guerra minaccia la sicurezza alimentare di milioni di persone, anche perché si aggiunge alle criticità già emerse nel corso della pandemia. L’indice dei prezzi dei prodotti alimentari è salito nel corso del 2021 e ha toccato a marzo i massimi storici. La riduzione delle forniture dei cereali e il conseguente aumento dei prezzi rischia di avere effetti disastrosi in Africa e Medio Oriente, dove cresce il pericolo di crisi umanitarie, politiche e sociali”, ha concluso Draghi. Serve quindi “una iniziativa condivisa che sblocchi i milioni di tonnellate di grano bloccati nei porti nel sud dell’Ucraina: tutte le parti in causa aprano una parentesi umanitaria per evitare uno scenario che farebbe morire milioni di persone”.