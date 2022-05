Le stazioni della metropolitana di Garibaldi e Loreto a Milano diventeranno set musicali dove band e artisti emergenti potranno esibirsi gratuitamente in concerti live e intrattenere così i passeggeri. Si chiama Sound Underground l’iniziativa lanciata da Atm, in collaborazione con Open Stage. “Abbiamo voluto creare un nuovo spazio in metropolitana per offrire la possibilità ai giovani emergenti – artisti e cantanti – di esprimersi per un’ora in uno spazio autorizzato, gestito tramite App ‘Open Stage’ che è il nostro partner”, ha spiegato Laura La Ferla, direttrice comunicazione di Atm. “Un’ora per esibirsi e intrattenere i passeggeri sulla scia di quanto viene già fatto in altre città nel resto del mondo. C’è un set che consente all’artista di collegarsi anche a un mix di amplificazione in modo che la musica possa sentirsi bene”, ha concluso.