“Oggi il partito socialdemocratico ha concluso che la Svezia dovrebbe aderire alla Nato“. Così, la prima ministra svedese, Magdalena Andersson. “L’invasione immotivata dell’Ucraina da parte della Russia non è solo illegale e indifendibile, ma mina anche l’ordine di sicurezza europeo su cui la Svezia basa la propria sicurezza. Il nostro Paese è militarmente non allineato, ma non siamo un Paese neutrale e non lo siamo da molti anni”, ha concluso.