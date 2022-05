Ilona Staller ha da poco terminato l’avventura da naufraga all’Isola dei famosi ed è già tornata sui social a postare i suoi selfie. Tra uno scatto e l’altro, però, l’ex pornostar ne ha approfittato per lanciare, a modo suo, un messaggio di pace diretto a Putin: “Il mio messaggio di pace contro la guerra e per il presidente russo #putin. Mi offro per una notte di sesso, in cambio della pace per Ucraina, per il popolo russo!”. La Staller aggiunge al post anche una serie di hashtag a tema, sperando, così, di avere più possibilità per arrivare al diretto interessato: #peace, #love, #nowar, #amore #amoretrapopoli

