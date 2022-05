L’offensiva russa in Ucraina sta fallendo e le operazioni nella regione del Donbass sono bloccate, afferma Jens Stoltenberg, segretario generale della Nato. “La guerra della Russia in Ucraina non sta andando come aveva previsto Mosca. Non sono riusciti a prendere Kiev. Si stanno ritirando da Kharkiv e la loro grande offensiva nel Donbass si è fermata”, ha detto al termine della riunione informale della Nato a Berlino. Per Stoltenberg l’ingresso di Svezia e Finlandia nella Nato “garantirebbe maggiore sicurezza”.