Prima una foto con le stampelle pubblicata su Instagram. Poi la mancata prova sul palco dell’Eurovision 2022, in vista della finale di questa sera, sabato 14 maggio. Cos’è successo a Damiano dei Maneskin? È presto detto. Come ha spiegato lui stesso, il frontman ha avuto un piccolo incidente sul set del video dell’ultima canzone del gruppo, Supermodel, girato a Londra.

Niente paura però. Damiano David ha rassicurato tutti, sempre via social: “Sul palco spaccheremo comunque, non preoccupatevi per me”. Forse ci saranno meno acrobazie del solito, ma, a meno di sorprese dell’ultimo secondo, i Maneskin saranno sul palco di Torino e non saranno sostituiti da controfigure, come accaduto alle prove generali.

Ironizzando su quanto accaduto, il cantante ha poi pubblicato un’altra storia con una maschera sul viso: “La mia caviglia sta male, ma la mia pelle può ancora essere perfetta”.