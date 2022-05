“Chiara Ferragni e Fedez? Una vecchia befana e un mezzo marito rincoglionito“. È lapidario Vittorio Sgarbi nell’esprimere il suo pensiero sui “Ferragnez“, ovvero l’imprenditrice digitale e il cantante, coppia tra le più famose e amate del web. In occasione del suo 70esimo compleanno, il critico d’arte ha rilasciato un’intervista decisamente senza filtri al sito MowMag in cui ha sparato a zero contro i due. Così, se già tempo fa li aveva bollati come “un pirla sfaticato che lucra su dei pirla danarosi incapaci di scegliersi da soli un paio di scarpe da pirla”, “adesso penso anche peggio”, ha detto Sgarbi. “Perché secondo me il pirla, cioè l’influencer pirla, non è capace neanche di scegliersi le cose per sé – ha spiegato -. Come quella lì che si chiama Ferragni o Merdagni… ha degli zatteroni talmente schifosi che avrebbe bisogno di un influencer che le dica cosa prendere perché lei non sa quel cazzo che fa. Cioè già ha preso un fidanzato che non si può guardare, un mezzo marito. E poi, non contenta, si è tirata su degli zatteroni che fanno più schifo del marito. Per cui, a parer mio, avrebbe davvero bisogno di qualcuno che la influenzi”.

Quindi, pur ammettendo di essere lui stesso un influencer, il critico d’arte prende le distanze dai Ferragnez: “Sono decisamente più raffinato come lo è chi acquista da me. Quelli che comprano dalla Ferragni sono un milione di sfaticati incapaci che comprano perché vedono questa vecchia befana che, a fianco di un rincoglionito, propone delle cose per scemi”, ha detto senza usare mezzi termini. E ancora, quando l’intervistatrice gli chiede se la “vecchia befana” in questione sia proprio Chiara Ferragni, lui prontamente conferma: “Sì, ormai sì. È anzianotta”. Notare, insulti a parte, che l’imprenditrice digitale ha festeggiato 35 anni solo lo scorso 7 maggio e ha esattamente la metà dei suoi anni.