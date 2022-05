Nel giorno della festa della mamma, Barack Obama ha voluto rendere omaggio a Michelle: “Grazie per essere un punto di riferimento per le nostre figlie”. Nella foto postata su Instagram, la coppia è insieme alle due ragazze, Malia e Sasha, che abbiamo conosciuto bambine, quando, nel 2009, sono entrate alla Casa Bianca. Oggi hanno rispettivamente 20 e 23 anni e sono entrambe iscritte all’università. Malia segue le orme dei genitori e, dal 2017, è iscritta ad Harvard; Sasha, la più piccola, invece, è iscritta all’Università della Southern California. Malia e Sasha non amano diffondere informazioni sulla loro vita privata, ed è per questo che la loro presenza sui social è prevalentemente assente. A dire qualcosa in più su di loro è stata proprio mamma Michelle, durante un’ospitata da Elle Degeneres, dove ha rivelato che sono entrambe fidanzate.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Barack Obama (@barackobama)