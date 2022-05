“Zenga padre parla come un 16enne bullo a suo figlio che è diventato adulto“. Per questo tweet ma non solo, la nota ex inviata de Le Iene Elena Di Cioccio sarà processata il 16 giugno davanti al giudice monocratico della decima sezione penale milanese. L’accusa è quella di aver diffamato Walter Zenga. In che circostanza? Nel 2021 il figlio dell’ex portiere, Andrea, ha partecipato al Grande Fratello Vip. Proprio in quella occasione, Di Cioccio scrisse alcuni tweet sul suo profilo pubblico: “Fai schifo come uomo e come padre… Vergognati. Sei una merd*”, alcune delle parole postate dalla conduttrice radiofonica e televisiva. La decisione della Procura di Milano dopo la denuncia dell’ex portiere: secondo il pm Maria Cardellicchio, Di Cioccio ha “offeso la reputazione” di Zenga.